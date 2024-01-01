SciAstra

SciAstra

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Веб-сайт: sciastra.com

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SciAstra — это новаторская платформа в Индии, которая помогает студентам, стремящимся продолжить карьеру в области науки и исследований. SciAstra – это страсть к науке, воспитание глубокого понимания исследований, развитие научного мышления и развитие навыков критического мышления у студентов. SciAstra была основана бывшими учеными-исследователями с целью направлять следующее поколение, поскольку не было платформы, которая могла бы помочь студентам.

Веб-сайт: sciastra.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SciAstra, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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