SciAstra — это новаторская платформа в Индии, которая помогает студентам, стремящимся продолжить карьеру в области науки и исследований. SciAstra – это страсть к науке, воспитание глубокого понимания исследований, развитие научного мышления и развитие навыков критического мышления у студентов. SciAstra была основана бывшими учеными-исследователями с целью направлять следующее поколение, поскольку не было платформы, которая могла бы помочь студентам.

Веб-сайт: sciastra.com

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