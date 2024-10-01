Альтернативы - Schoox
D2L Brightspace
d2l.com
Освободитесь от ограничений LMS с помощью D2L Brightspace, инновационной образовательной платформы, созданной, чтобы помочь вам создавать высоко персонализированный опыт, который раскрывает потенциал учащихся в больших масштабах. Brightspace создан для обучения на всех этапах жизни — от первых дней ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — это гибко настраиваемая система управления обучением (LMS), которая масштабируется в соответствии с целями вашей организации. Мы помогаем тысячам клиентов по всему миру, от промышленности до высшего образования, предоставляя учащимся знакомый опыт, передовые экосистемные инструменты, подр...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — это система управления обучением, созданная для успешного обучения. Созданный для того, чтобы получить «да» от каждого, именно здесь растут великие команды и компании. Благодаря полностью настраиваемому, простому в управлении и приятному в использовании опыту команды могут заниматься обу...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn — это облачная платформа управления знаниями и обучением для бизнеса. С помощью Zoho Learn вы можете централизовать информацию о вашей компании, создавать интерактивные курсы и получать подробные отчеты об успеваемости ваших учащихся. Благодаря мощным функциям для легкого создания контент...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ DEVOPS С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДЕЛЕ. KodeKloud верит в подход обучения на практике. Мы считаем, что такой подход к обучению позволяет нашим студентам полностью раскрыть свой потенциал, что поможет им построить успешную карьеру DevOps.
Showpad
showpad.com
Showpad — это ведущая в мире операционная система поддержки (eOS™), которая объединяет отделы продаж и маркетинга для эффективного взаимодействия с покупателями, одновременно генерируя информацию, необходимую для постоянного повышения коэффициентов конверсии. Итоговый результат: с помощью Showpad пр...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — это легкая система управления обучением, которая позволяет компаниям предоставлять клиентам, сотрудникам и партнерам исключительные возможности электронного обучения. От SaaS-единорогов, таких как Brevo и Lokalise, до международных организаций, таких как Unicef и ООН, и от глобальных...
LearnDash
learndash.com
Самая мощная система управления обучением для WordPress. Создавайте профессиональные увлекательные курсы всего за несколько кликов.
Sana AI
sana.ai
Sana — это платформа обучения на базе искусственного интеллекта, которая позволяет организациям получать доступ к знаниям и обмениваться ими, автоматизировать административные задачи и работать быстрее, чем когда-либо прежде. Платформа предлагает инструменты и функции, такие как создание интерактив...
Trainual
trainual.com
Trainual — это платформа для передачи знаний и обучения, на которой растущие команды создают правила того, как они делают то, что делают. С Trainual каждый процесс, политика и процедура для всех ролей и обязанностей в вашем бизнесе легко документируются, организуются, назначаются и доступны для поис...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Degreed
degreed.com
Есть ли у вас навыки, которыми можно заняться завтра? Degreed объединяет обучение и карьерный рост с возможностями для бизнеса посредством единого гибкого опыта развития навыков, поэтому ваша организация и ваши сотрудники всегда готовы преодолеть следующее большое препятствие.
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — это мощная и интуитивно понятная платформа, позволяющая организациям создавать и проводить качественное онлайн-обучение. Первый в своем роде Coassemble сочетает в себе удобную для пользователя систему управления обучением и выдающиеся возможности быстрой разработки. С помощью Coassemble...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — это обучающее облако, созданное для современного предприятия. Благодаря модулям самостоятельного обучения, функциям интерактивного коучинга и надежным схемам сертификации WorkRamp позволяет командам создавать индивидуальный опыт обучения в любом масштабе для сотрудников, клиентов и партне...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
Docebo
docebo.com
Docebo — это самая мощная в мире платформа обучения, интуитивно понятная для администраторов, интересная для учащихся и преобразующая бизнес. Ключевые отличия включают в себя: - Возможность предоставления гиперперсонализированного опыта обучения различным аудиториям, включая сотрудников, клиентов и ...
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS предоставляет репетиторам, институтам и организациям комплексное решение для проведения онлайн-занятий в реальном времени и запуска курсов для самостоятельного обучения. WizIQ прост в использовании, доступен по цене и дает учащимся свободу доступа к курсам из любого места и с любого устрой...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, призванного сделать сотрудников более умными и счастливыми. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и многое другое, ProProfs дает организациям возможность улучшить обуч...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman — это многонациональная компания со штаб-квартирами во Фрамингеме, Массачусетс и Дублине, предоставляющая облачные (программное обеспечение как услуга) программные решения для управления человеческим капиталом (HCM). Ее решения по социальному признанию предназначены для того, чтобы сотруд...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Первая платформа обучения и управления талантами, основанная на навыках, которая привлекает людей посредством личного и сертифицирующего паспорта.
Culture Amp
cultureamp.com
Culture Amp, являясь мировым лидером в сфере предоставления опыта сотрудникам, революционизирует то, как более 25 миллионов сотрудников в 6500 компаниях создают лучший мир труда. Простая в использовании универсальная платформа Culture Amp позволяет компаниям всех размеров и отраслей трансформировать...