Преобразуйте свой процесс посещаемости: упростите, защитите и добейтесь успеха с помощью SchoolDay.Ai! Добро пожаловать в SchoolDay.Ai, революционное приложение, позволяющее по-новому взглянуть на показатели посещаемости учителей и школы. Мы понимаем проблемы преподавателей, связанные с традиционными методами посещаемости: неточности, неэффективность и высокий риск человеческой ошибки. Вот почему мы разработали решение, которое упрощает эту жизненно важную задачу, обеспечивая точность и эффективность у вас под рукой.

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