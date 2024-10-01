Альтернативы - Scenery
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...
Loom
loom.com
Loom — ведущая платформа видеосвязи для асинхронной работы. Разработанный для простоты и скорости, вы можете записывать, обмениваться видео и взаимодействовать с ним, чтобы продвигать работу независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. Более 21 миллиона человек в 200 000 компаний испол...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — это ваша онлайн-студия для высококачественной записи и молниеносного монтажа. Он работает на базе искусственного интеллекта, но создан для человеческого общения, поэтому все, от подкастов до видеомаркетинга, записывается с идеальным пиксельным видео 4K и кристально чистым звуком, независ...
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...
Screenapp
screenapp.io
Онлайн-запись экрана Легко записывайте свой экран, расшифровывайте, обобщайте видео и делайте заметки о своих встречах и рабочих процессах с помощью ИИ, чтобы поделиться ими со своей командой.
Tango
tango.us
Tango — это самая простая в настройке и использовании платформа цифрового внедрения. Вы можете создать пошаговые руководства и подсказки по обучению работе с программным обеспечением за считанные минуты, просто щелкнув по процессу. Ваши сотрудники будут контролировать весь процесс благодаря инструк...
Scribe
scribehow.com
Scribe — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который превращает любой процесс в пошаговое визуальное руководство. Используя записывающее устройство Scribe во время выполнения процесса, инструмент автоматически создает практическое руководство со скриншотами, инструкциями и щелчками мыш...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов дл...
Zight
zight.com
Zight — это отмеченное наградами решение с самым высоким рейтингом, сообщество которого насчитывает более 4 миллионов пользователей и продолжает расти, которые обретают свободу с помощью визуальной асинхронной коммуникации. Zight масштабируется вместе с вами, прост в использовании и устраняет необхо...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Droplr
droplr.com
Выполняйте работу быстрее. Мгновенно делайте снимки экрана и записи экрана: они сохраняются в облаке со ссылкой, которой вы можете поделиться с кем угодно и где угодно.
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero — это мощное бесплатное приложение для создания и публикации снимков экрана, а также аннотирования изображений, PDF-файлов и веб-сайтов. Создано для Mac, Windows, Linux и вашего веб-браузера.
Wistia
wistia.com
Wistia — это полноценная платформа видеомаркетинга, которая помогает командам создавать, размещать, продвигать и оценивать свои видео и вебинары — и все это в одном месте. С Wistia вы можете легко создавать профессиональные видеоролики, проводить вебинары, собирать и отправлять потенциальных клиенто...
Berrycast
berrycast.com
Откройте для себя Berrycast, приложение для записи экрана, которое улучшит ваше общение. Самое близкое к объяснению вещей лично вы найдете в Интернете.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — это универсальная платформа для размещения видео и изображений, предназначенная для маркетологов, создателей контента и онлайн-преподавателей для размещения, управления и обмена мультимедийным контентом, а не только видео. Благодаря нашему широкому спектру продуктов, таких как видеохостинг...
Screencastify
screencastify.com
Screencastify — ведущее средство записи экрана для Chrome. Установите расширение, чтобы записывать, редактировать и делиться видео за считанные секунды. Создавайте видеозадания, тренинги и учебные пособия и ускоряйте деловое общение.
Piktostory
piktochart.com
Легко превращайте одно видео в несколько частей контента. Ваше время ценно. Не тратьте время на редактирование видео покадрово. С помощью Piktostory легко превращайте свои вебинары, записи Zoom, виртуальные мероприятия и многое другое в более короткие клипы. Теперь вы можете сосредоточиться на самом...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — это видеоинструмент, созданный для виртуальных продаж. Это позволяет легко записывать и отправлять видеоролики, которые добавляют индивидуальности на всех этапах цикла продаж — от поиска потенциальных клиентов до предложений. Благодаря мощной видеоаналитике и интеграции Vidyard доверяют ты...
Guidde
guidde.com
Волшебным образом создавайте потрясающие СОПы с помощью ИИ. Guidde — это генеративная платформа искусственного интеллекта для бизнеса, которая помогает вашей команде создавать видеодокументацию в 11 раз быстрее. Guidde позволяет мгновенно снимать пошаговые видеоролики и документы, которые сможет с...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal (ранее Screencast-O-Matic) предоставляет интуитивно понятные и эффективные программные инструменты и услуги для совместного создания и обмена видео, которые просты в использовании, включая программу записи экрана, захват экрана, видеоредактор и услуги видеохостинга. Миссия ScreenPal — пре...
wrap
wrap.so
С легкостью создавайте красивые скриншоты, которыми можно поделиться. Wrap — это мощный инструмент для брендов, позволяющий создавать и редактировать изображения для социальных сетей, разработки продуктов, презентаций и многого другого.
Floik
floik.com
Floik — это комплексное решение для создания интерактивных витрин продуктов, таких как пошаговые руководства, поясняющие видеоролики и интерактивные демонстрации. Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь командам SaaS обеспечить удобство взаимодействия с покупателями и привлечь внимание к...
VideoSends
videosends.com
Пользователи VideoSends могут записывать экран определенной вкладки, приложения или всего экрана. Инструмент также предлагает другие функции, такие как индивидуальный брендинг, миниатюры, параметры встраивания и т. д. Пользователь может комментировать во время записи видео, включать веб-камеры, вклю...
WowTo
wowto.ai
WowTo — это комплексное программное обеспечение для базы знаний о видео, позволяющее пользователям создавать и размещать видеотеки для различных целей, таких как поддержка, обучение и образовательный контент. В его набор инструментов входит программа для создания видео, специально созданная для соз...
Canvid
canvid.com
Устройство записи экрана нового поколения с искусственным интеллектом. Снимайте, улучшайте и делитесь записями экрана профессионального уровня с минимальными усилиями! Записывайте весь экран, определенные окна или даже мобильный контент (скоро). CANVID — это настольное приложение, которое идеально п...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизируют по...
Tourial
tourial.com
Tourial позволяет командам, занимающимся выходом на рынок, создавать интерактивные демонстрации и демонстрационные центры и распространять их где угодно. Демонстрационные центры позволяют вам обучать своих покупателей быстрее и лучше, чем когда-либо — от самого верха воронки до самого конца. Это пер...