Scene One

Scene One

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Веб-сайт: sceneone.app

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Scene One — это онлайн-программа для написания романов и книг. Он имеет простой, интуитивно понятный текстовый редактор и управляет всеми вашими сценами и проектами. Программное обеспечение работает на различных устройствах, включая настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны, что позволяет пользователям легко переключаться между устройствами. Он работает в веб-браузере и не требует дополнительной установки на ваше устройство. Все ваши слова надежно хранятся в облаке, что обеспечивает доступ из любой точки мира. Scene One предлагает несколько инструментов для написания книг, в том числе счетчик слов для отслеживания прогресса и постановки целей в написании, а также помощник по написанию с искусственным интеллектом, который помогает пользователям писать быстрее и четче. Кроме того, он предоставляет специальную вики-функцию для построения мира, где пользователи могут создавать подробные профили для своих сюжетных персонажей, предметов, локаций и отслеживать каждое упоминание этих сюжетных элементов. Другие важные функции включают возможность компилировать и экспортировать рукописи в формате PDF или DocX, планирование рассказов и управление изменениями с помощью программы «Спасите кота!». Beat Sheet Manager» и «Редакционная доска», которые помогают пользователям отслеживать свои заметки и напоминания по всей рукописи или отдельным сценам.

Веб-сайт: sceneone.app

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