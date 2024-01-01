Scarlett Panda

Scarlett Panda

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Веб-сайт: scarlettpanda.com

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Scarlett Panda — это приложение, предназначенное в первую очередь для создания персонализированных рассказов и образовательного контента для детей. Инструмент использует искусственный интеллект для создания индивидуальных повествований с выбранными именами, внешностью и вселенными для персонажей. Приложение разработано, чтобы помочь детям заняться чтением, расширить словарный запас и способствовать творчеству, визуализируя себя и свои интересы в различных сюжетных средах. Помимо мгновенного создания историй, он предлагает запланированные истории, дополненные высококачественными изображениями. Дополнительные функции приложения включают персонализированные медитации, обучающие приключения и колыбельные. Созданные истории можно использовать непосредственно в приложении или преобразовать в сборники рассказов большого формата для просмотра или печати в цифровом формате. Инструмент позволяет персонализировать до четырех символов, множество изображений, персонализированные заметки и поддерживает 74 языка. Уровень на основе подписки открывает доступ к более продвинутым функциям.

Веб-сайт: scarlettpanda.com

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