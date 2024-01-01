ScanFlow — это инструмент-сканер с искусственным интеллектом, разработанный для интеллектуальных устройств и позволяющий собирать данные и автоматизировать рабочие процессы. Он предлагает ряд функций для получения аналитической информации в режиме реального времени и повышения эффективности рабочего процесса. Инструмент включает в себя различные возможности сканирования, такие как сканирование текста, сканирование штрих-кода/QR-кода, сканирование идентификаторов, сканирование боковины шины, сканирование VIN и сканирование номера компонента. С помощью сканирования текста пользователи могут сканировать буквенно-цифровые текстовые комбинации за один раз. Функция сканирования штрих-кода/QR-кода обеспечивает высокопроизводительное сканирование штрих-кода на любом интеллектуальном устройстве, а функция сканирования удостоверений личности позволяет извлекать данные в реальном времени из документов, удостоверяющих личность клиента, таких как паспорта, удостоверения личности и водительские права. ScanFlow также предлагает дополнительные функции, такие как самообслуживание, сканирование дронами, отслеживание сборочной линии, управление запасами, регистрация и проверка пациентов, проверка KYC и сканирование паспортов. Эти функции подходят для широкого спектра отраслей и вариантов использования, включая розничную торговлю, здравоохранение и логистику. Этот инструмент обеспечивает плавную интеграцию с существующими системами благодаря своим возможностям интеграции, а также предоставляет ресурсы и поддержку разработчиков для беспрепятственного внедрения. Подробная информация о ценах доступна на веб-сайте ScanFlow, а также на портале входа, позволяющем пользователям получить доступ к своим учетным записям. По вопросам или поддержке пользователи могут связаться с командой ScanFlow, используя предоставленную контактную информацию. В целом, ScanFlow — это комплексный инструмент сканирования с искусственным интеллектом, который наделяет интеллектуальные устройства мощными возможностями сбора данных, что приводит к повышению автоматизации рабочих процессов и повышению эффективности в различных отраслях.

Веб-сайт: scanflow.ai

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