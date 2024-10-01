Альтернативы - Scaler

Uxcel

uxcel.com

Менеджеры по дизайну слишком разбросаны. От вас ожидают, что вы составите карту навыков своей команды, определите учебные материалы с дюжины платформ, но обнаружите, что вам не хватает понимания того, как обучение влияет на рост личности, команды и бизнеса. Что, если бы у вас был инструмент, содержа...