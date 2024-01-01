Альтернативы - ScalePad Backup Radar US

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...