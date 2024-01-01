Альтернативы - Sawayo
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health предлагает корпоративное здравоохранение, основанное на фактических данных, обеспечивая интеграцию здоровья и благополучия австралийскому бизнесу.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health — это комплексная служба психического здоровья, которая предоставляет работодателям и их сотрудникам удобные, высококачественные и доступные ресурсы по психическому здоровью.
ReachLink
reachlink.com
ReachLink — это платформа поведенческого здоровья, предлагающая инновационную и комплексную помощь в области психического здоровья, предназначенную для удовлетворения индивидуальных потребностей, обеспечения доступа к нужной поддержке и точного отслеживания. Это стало возможным благодаря цифровой пл...
Corplife
corplife.at
Мы предоставляем программное обеспечение для HR-технологий, ориентированное на тему дополнительных льгот. Миссия Corplife – способствовать удержанию сотрудников и укреплению отношений между работодателем и работником. Работодатель может предоставлять сотрудникам льготы для повседневной жизни, а такж...
Runa HR
runahr.com
Runa HR — это основная автоматизированная платформа расчета заработной платы, обслуживающая малый и средний бизнес в Мексике и размещенная в облаке. С Runa любой человек, с опытом расчета заработной платы или без него, может выплатить своим сотрудникам зарплату всего за 15 минут.