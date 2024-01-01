Альтернативы - Savio

NEXT

nextapp.co

NEXT — это платформа для поиска продуктов на базе искусственного интеллекта, которая превращает взаимодействие с клиентами в ценную информацию о продуктах. NEXT собирает информацию о взаимодействиях с клиентами, точно понимает эти взаимодействия и предоставляет научно обоснованные идеи, которые кома...