Альтернативы - Savio
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Productboard
productboard.com
Клиентоориентированная платформа управления продуктами от Productboard. Ускоряйте инновации, создавайте продукты, которые приносят доход, и повышайте производительность.
Maze
maze.co
Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — это программное обеспечение для управления продуктами, которое помогает менеджерам по продуктам разрабатывать стратегию продукта. Легко управляйте командами, клиентами и дорожными картами. Бесплатная пробная версия!
Canny
canny.io
Canny помогает вам собирать и систематизировать запросы на функции, чтобы лучше понять потребности клиентов и расставить приоритеты в вашей дорожной карте.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
Notably
notably.ai
Быстрее переходите от данных о клиентах к аналитической информации. Мгновенно получайте ценную информацию из данных исследований с помощью платформы Notable на базе искусственного интеллекта.
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
NEXT
nextapp.co
NEXT — это платформа для поиска продуктов на базе искусственного интеллекта, которая превращает взаимодействие с клиентами в ценную информацию о продуктах. NEXT собирает информацию о взаимодействиях с клиентами, точно понимает эти взаимодействия и предоставляет научно обоснованные идеи, которые кома...
GetCurious
getcurious.io
GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...
Olvy
olvy.co
Ваш журнал изменений на основе искусственного интеллекта. Информируйте своих пользователей об обновлениях продукта, не тратя часы каждую неделю на написание релизов. Анонсируйте новые функции с помощью красивых и эффективных отдельных страниц журнала изменений и виджетов внутри приложения.
Screeb
screeb.app
Screeb — это платформа для исследования пользователей, помогающая продуктовым командам создавать более качественные продукты, лучше зная своих пользователей. Аналитика продуктов, опросы внутри приложений, сообщества, веб- и мобильные SDK... Screeb — это полнофункциональная платформа для увеличения в...
IdeaPlan
ideaplan.io
Собирайте быструю обратную связь от клиентов. Запускайте удивительные продукты. Предприниматели, команды стартапов и менеджеры по продуктам используют операционную систему управления продуктами IdeaPlan для краудсорсинга, определения приоритетов и запуска функций, которые нравятся их клиентам.
Featurebase
featurebase.app
Создавайте настраиваемые доски обратной связи и виджеты, чтобы легко собирать все ваши отзывы пользователей, запросы функций и отчеты об ошибках. Анализируйте отзывы, расставляйте приоритеты в разработке с помощью голосования за функции и информируйте клиентов с помощью общедоступной дорожной карты ...
UserBit
userbit.com
UserBit — это универсальная платформа для UX-фрилансеров и дизайнерских агентств, позволяющая управлять и проводить свою исследовательскую работу. Организуйте с легкостью: храните все данные своих клиентов в отдельных рабочих пространствах. Репозиторий исследований UserBit предлагает управление уча...
Looppanel
looppanel.com
Looppanel — это продукт для анализа исследований и репозитория на базе искусственного интеллекта, который позволяет в 5 раз быстрее обнаруживать и делиться мнениями пользователей.
Condens
condens.io
Condens — это программный инструмент, который делает хранение, анализ и обмен данными исследований пользователей проще, быстрее и приятнее. Особое внимание уделяется простоте использования и быстрому освоению, поэтому вы можете начать работу с Condens за несколько минут. Основные преимущества: • Бол...
Chisel
chisellabs.com
Традиционные инструменты дорожных карт не работают. Зубило – современное решение. В отличие от других платформ дорожных карт, Chisel обеспечивает обратную связь во всех аспектах жизненного цикла разработки продукта и предоставляет вам больше встроенных инструментов сбора обратной связи, улучшенный с...
User Evaluation
userevaluation.com
User Evaluation — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная для предоставления глубокой информации и анализа для улучшения дизайна продукта и понимания клиентов. Он предлагает набор инструментов для исследования клиентов и получения информации. Используя искусственный интелле...
CoNote
conote.ai
CoNote расшифровывает, анализирует и систематизирует ваши качественные исследования, пока вы сотрудничаете со своей командой.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Платформа Tetra предоставляет функции и преимущества, предназначенные для предприятий, ориентированных на аналитику, в том числе: - Единый источник достоверной информации для всех аудио- и видеоклиентов - Загрузка и синхронизация больших видеофайлов из любого источника - Надежное хранилище исследова...
Great Question
greatquestion.co
Great Вопрос — это место, где проводятся UX-исследования лучших в своем классе команд, таких как Canva, Drift и Brex. Набирайте участников исследований, проводите интервью с пользователями, опросы и фокус-группы, а также выражайте благодарность с помощью глобальных стимулов. Затем сохраняйте, анализ...