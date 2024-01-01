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Saudi Gazette — ведущая англоязычная ежедневная газета в Саудовской Аравии с 1976 года.

Веб-сайт: saudigazette.com.sa

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