Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Sarkari Network — это веб-сайт в Индии, который фокусируется на предоставлении информации о государственных должностях, поступлении в учебные заведения, поступительных карточках и результатах экзаменов.

Веб-сайт: sarkarinetwork.live

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