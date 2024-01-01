Saltmine

Saltmine

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: saltmine.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

An Enterprise Workplace Performance and Optimization Platform. Saltmine intelligently automates and integrates people, data, and processes for the workplace—all within a collaborative cloud-based platform.

Веб-сайт: saltmine.com

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