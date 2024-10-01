Альтернативы - Salsify
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — самый быстрый конвертер PDF в флипбук на рынке. Оживите свои PDF-файлы, превратив их в реалистичные публикации с эффектом 3D-переворачивания страниц. Кроме того, вы можете использовать нашу Студию дизайна, чтобы легко создавать интересные флипбуки с нуля. Предоставьте свои печатные катал...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
OnWhatsApp
onwhats.app
Самый быстрый инструмент для коммерции, позволяющий запустить интернет-магазин, удобный для мобильных устройств, и принимать заказы в WhatsApp. Думайте об этом как о Shopify для масс всего за доллар в месяц!
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чт...
iPaper
ipaper.io
iPaper — это платформа цифровых каталогов, которая позволяет конвертировать печатные буклеты и каталоги в полностью интерактивные цифровые магазины. Привлеките внимание покупателя с помощью изображений и видео продуктов. Увеличьте трафик и продажи с помощью покупок в каталоге по электронной почте, W...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
Apimio
apimio.com
APIMIO — это инструмент управления информацией о продуктах (PIM), который позволяет производителям оптимизировать подачу данных о продуктах для своих розничных продавцов. Забудьте о работе с электронными таблицами, PDF-файлами или файлами Word: с помощью APIMIO вы можете собирать и загружать информа...
Publitas
publitas.com
Помогите онлайн-покупателям найти то, что им нравится. Продавайте больше. ~50% покупателей знают, чего хотят; они ищут, выбирают и оформляют заказ. Остальные? Им нравится просматривать, открывать для себя и вдохновляться. Интернет-магазин подойдет для первой группы; однако для того, чтобы связать ва...
Sellercloud
sellercloud.com
В Sellercloud мы стремимся помогать интернет-магазинам продавать товары везде, где они продаются. Наша платформа интегрирована с более чем 200 каналами продаж и торговыми площадками, что помогает вам привлечь больше клиентов и увеличить продажи. Наше программное обеспечение для управления запасами и...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — это универсальная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает оптовикам, дистрибьюторам и производителям B2B оцифровывать свои сквозные продажи; начиная с регистрации новых потенциальных клиентов и заканчивая приемом заказов, оплат и многого другого! Пользователи могу...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo — компания, занимающаяся опытом работы с продуктами (PX), и мировой лидер в области управления информацией о продуктах (PIM); создание мира, в котором каждое взаимодействие с продуктом — это опыт, который помогает потребителям и профессионалам сделать лучшую покупку в любое время и в любом ме...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Pimcore
pimcore.com
Любимая разработчиками, агентствами и предприятиями: Pimcore Platform™ — это передовая платформа с открытым исходным кодом, которой доверяют более 110 000 компаний по всему миру. Он предлагает самые современные решения для управления цифровыми активами (DAM), управления информацией о продуктах (PIM)...
Vroozi
vroozi.com
Vroozi — ведущая облачная платформа для закупок бизнеса и автоматизации точек доступа. Наше полностью автоматизированное решение «от закупок до оплаты» поможет вам расти быстрее и прибыльнее за счет оцифровки ваших покупок, счетов поставщиков, расходов и платежей. Решение Vroozi на базе искусственно...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine — это облачное программное решение, которое выводит продажи на новый уровень благодаря персонализации и возможностям онлайн-платежей, которые упрощают завершение продажи. Воспользуйтесь нашими легко доступными, настраиваемыми ценами, заказами, счетами и многим другим! Продавцы также мог...
Fixably
fixably.com
Fixable — это облачное программное обеспечение для управления услугами, которое помогает автоматизировать процессы ремонта. Мы автоматизируем 80 % рабочего процесса ремонта, чтобы вы могли сократить время выполнения работ, улучшить качество обслуживания и повысить уровень удовлетворенности клиентов....
Surefront
surefront.com
Surefront — это облачная платформа управления жизненным циклом продукта (PLM), управления информацией о продуктах (PIM) и управления взаимоотношениями с оптовыми клиентами (CRM) 3-в-1, которая оптимизирует процесс разработки продуктов и мерчандайзинга для розничных продавцов и поставщиков. Surefront...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM — первая сертифицированная MACH платформа SaaS PIM. Это решение чрезвычайно гибкое, поскольку позволяет подключаться и обмениваться информацией о вашем продукте с другим программным обеспечением, торговыми площадками или платформами. Bluestone PIM имеет офисы в Норвегии, Таиланде, Поль...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — это комплексное решение для управления информацией о продуктах (PIM), которое помогает централизованно управлять всей информацией и данными о ваших продуктах. Наряду с управлением данными о продуктах интернет-магазины и бренды могут легко управлять цифровыми активами, беспрепятственно пер...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Catalog Bar
catalogbar.com
Панель каталогов — это веб- и мобильный магазин для организаций, у которых есть отделы продаж, дилеры, розничные продавцы и магазины для продажи своей продукции.
Finturf
finturf.com
Finturf работает с предприятиями, которым требуется решение для финансирования POS. Компания предоставляет простую в использовании веб-платформу, которая соединяет покупателей магазинов с широкой сетью кредитования. Компании, не имеющие решения по финансированию, знают, что они теряют продажи, поско...
Jasper PIM
jasperpim.com
Система управления информацией о продуктах, или PIM, — это программное обеспечение как услуга (SaaS), которое функционирует как основной репозиторий для всей информации о продуктах, предоставляя один инструмент для централизации, продвижения и синхронизации данных о продуктах в рамках всего бизнеса....
Plytix
plytix.com
Plytix PIM является ведущим программным обеспечением для управления информацией о продуктах для малого и среднего бизнеса во всем мире благодаря удобному интерфейсу, низкой цене и четкому подходу к адаптации и поддержке клиентов. Plytix PIM помогает компаниям оптимизировать процессы управления инфор...
Amber Engine
amberengine.com
Программное обеспечение нового поколения для управления информацией о продуктах (PIM) Amber Engine было разработано, чтобы максимально упростить организацию, оптимизацию и объединение данных о продуктах, включая изображения продуктов и видео. Используйте такие функции, как массовое редактирование и ...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force — ведущая платформа управления производством контента для крупномасштабного производства контента для электронной коммерции. Мы даем возможность ведущим брендам, розничным торговцам и коммерческим студиям предоставлять высококачественные и последовательные изображения для электронной ...
Image Relay
imagerelay.com
Реле изображения. Все ваши цифровые активы. Вся информация о вашем продукте. Все в одном месте. Meet Marketing Delivery: первое в мире полностью интегрированное маркетинговое решение. Наконец, все ваши цифровые активы и информация о продуктах собраны в одном месте для быстрого и беспрепятственного с...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions — поставщик программных решений для сферы полевых и домашних услуг с более чем 10-летним опытом работы. Нашим основным продуктом, расположенным на юге Испании, является STEL Order, который помогает более чем 5000 клиентам в более чем 100 странах оптимизировать свой бизнес и упрощать с...