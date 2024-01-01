Альтернативы - SALIDO

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам улучшить работу, увеличить продажи и улучшить качество обслуживания гостей.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro — это универсальная система управления рестораном. Расширенные возможности. Интуитивная платформа. Увеличьте продажи, порадуйте гостей, сэкономьте время и деньги. Узнать больше!

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасам...

PosEase

PosEase

posease.com

PosEase — это облачное программное обеспечение для выставления счетов POS (точки продаж) для индустрии гостеприимства, такой как рестораны, облачные кухни, пекарни и т. д.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниче...

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управ...

orderbird

orderbird

orderbird.com

Пусть ваше гостеприимство растет! С нашей POS-системой вы добьетесь большего успеха, сэкономите время и деньги и уменьшите стресс. Опыт работы с orderbird в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии и Франции.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Cloud POS Ускорьте работу вашего ресторана с помощью решений Faturah! Ваш универсальный магазин для беззаботного и сверхэффективного ресторанного бизнеса.

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics — это универсальное решение для управления ресторанами и точками продаж, которое помогает владельцам бизнеса любого размера и типа осуществлять свою деятельность плавно и точно. Мы открываем владельцам ресторанов дверь в экосистему, которая позволяет им получать выгоду от интеграции многих с...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Продвигайте свой ресторан на специальном веб-сайте

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.

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