SALIDO

SALIDO

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Веб-сайт: salido.com

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SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с учетом интересов ресторанных операторов. Мы хотим, чтобы вы сосредоточились на том, что важно для вас больше всего — на ваших клиентах. Остальное оставьте нам.
Категории:
Business
POS-системы для ресторанов

Веб-сайт: salido.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SALIDO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Clover

Clover

clover.com

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

PosEase

PosEase

posease.com

POSApt

POSApt

posapt.au

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

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Summon

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Fuelfinance

fuelfinance.me

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Wolt

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Prosa.ai

prosa.ai

MarketMan

MarketMan

marketman.com

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