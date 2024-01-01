SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с учетом интересов ресторанных операторов. Мы хотим, чтобы вы сосредоточились на том, что важно для вас больше всего — на ваших клиентах. Остальное оставьте нам.

Веб-сайт: salido.com

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