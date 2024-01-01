Альтернативы - SalesMail
Loom
loom.com
Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.
Synthesia
synthesia.io
Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Zight
zight.com
Программное обеспечение для записи экрана CloudApp для Mac и ПК. Записывайте видео, веб-камеру, GIF-файлы, делайте снимки экрана и мгновенно делитесь ими в облаке.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa — это фото- и видеохостинг, предлагающий различные варианты дизайна для слайд-шоу, фотогалерей, видеоплееров, решений для частного видеохостинга и многого другого.
Hippo Video
hippovideo.io
Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Sendspark
sendspark.com
Подключайтесь к клиентам с помощью видео. Увеличивайте вовлеченность. Стройте человеческие отношения. Увеличьте конверсию электронной почты.
Gan AI
gan.ai
Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
BombBomb
bombbomb.com
Получите лучшие результаты быстро и легко, добавляя видео в любое электронное письмо.
Tolstoy
gotolstoy.com
Начните общаться с клиентами лицом к лицу.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Quickpage
quickpage.io
Quickpage — это инструмент для отслеживания продаж, который увеличивает вовлеченность на 200 %. Видео-электронная почта и текстовые сообщения — это будущее продаж.
Covideo
covideo.com
Записывайте, отправляйте и отслеживайте видеоэлектронные письма и текстовые сообщения за считанные минуты. Избавьтесь от шума с помощью Covideo — простого решения, созданного для более эффективного охвата.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress — это облачная видеоплатформа для бизнеса. Создание видео, персонализация, хостинг и аналитика в любом масштабе для стимулирования маркетинга и продаж.
Weet
weet.co
Интерактивные обучающие видеоролики — это просто Weet — это самый быстрый и простой способ создания интерактивных обучающих видеороликов, видеороликов с рабочими инструкциями, демонстрационных видеороликов и многого другого...
vidREACH
vidreach.io
vidREACH позволяет вам использовать передовые технологии и видеоплатформу для улучшения многих аспектов вашего бизнеса.
Magnfi
magnfi.com
Magnfi — это универсальный инструмент видеомаркетинга, который собирает и создает видеоотзывы простым, быстрым и экономичным способом.
Screenweave
screenweave.com
Screenweave — это новаторская цифровая коммуникационная платформа, предназначенная для повышения эффективности и результативности командного взаимодействия в любой рабочей среде. Независимо от того, работает ли ваша команда полностью удаленно, в офисе или использует гибридную модель, Screenweave обе...
RepliQ
repliq.co
RepliQ — это инструмент для создания видео, который позволяет вам автоматически создавать тысячи персонализированных видеороликов с профилем ваших потенциальных клиентов в социальных сетях или на любом веб-сайте в качестве фона вашего видео только из одного шаблона, чтобы повысить конверсию и сэконо...
Motionlab
motionlab.io
Платформа Motionlab — это передовая технология для агентств и брендов, позволяющая создавать персонализированную видеосвязь. Motionlab превращает ваши электронные письма, MMS и сообщения в приложениях на стероидах. Благодаря различным возможностям распространения персонализированных видеороликов вы ...
MailVideo
mailvideo.com
Самая большая проблема специалистов по продажам — донести свою информацию. Конкуренция за место в календаре покупателя никогда не была такой высокой. Покупатели хотят узнавать о предложениях продавцов в удобное для них время, но быть услышанными и понятыми по электронной почте сложно. MailVideo помо...
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video — это первая в своем роде интерактивная и персонализированная платформа для создания видео без программирования, которая приносит огромную пользу бизнесу, используя интерактивные видео во всех возможных формах, будь то на веб-сайте, в электронной почте, в службе поддержки, онбординг...
Personaliz.ai
personaliz.ai
Personaliz.ai позволяет отделу продаж отправлять высоко персонализированные видеосообщения по вашей электронной почте, в кампаниях LinkedIn, Whatsapp или Instagram, что приводит к увеличению CTR до 300 %, укреплению доверия посредством гуманного общения, а также обучению и квалификации потенциальных...
Vaam
vaam.io
Обмен видеосообщениями для продаж Заключайте больше сделок и заказывайте больше встреч быстрыми и персонализированными способами. Выделитесь в почтовом ящике вашего потенциального клиента, добавив видео в свое электронное письмо. Ускорьте заключение сделок, сопровождая встречи персонализированным ви...
Bonjoro
bonjoro.com
Bonjoro позволяет отправлять персональные видео новым потенциальным клиентам и клиентам, чтобы выделиться, завоевать доверие и увеличить продажи. Bonjoro подключается к вашим существующим инструментам CRM или маркетинга по электронной почте, чтобы вы могли отправлять быстрые и привлекательные видеор...
Shootsta
shootsta.com
Одна платформа для всех ваших потребностей в создании видео. Измените способ общения с помощью видео. Создавайте качественный контент в любом масштабе с минимальными затратами с помощью набора приложений и сервисов Shootsta. Посетите Shootsta.com Качественный видеоконтент в любом масштабе Создавайте...