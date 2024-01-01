Приложение SalesMail — это самый простой способ отправлять персонализированные видео по электронной почте, в виде текстовых сообщений и через CRM. Профессионалы в сфере ухода за пожилыми людьми, многоквартирных домов, недвижимости и продаж технологий доверяют SalesMail, чтобы помочь им превзойти конкурентов, завоевать доверие и быстрее получить результаты. Благодаря рейтингу 4,9 в App Store и проверенной простоте использования SalesMail позволяет вам раскрыть всю мощь персонализированного видео. Популярные варианты использования включают информационно-пропагандистскую работу до и после тура, виртуальные туры, поиск потенциальных клиентов, общение с резидентами, обмен сообщениями, автоответчики и многое другое. Пользователи SalesMail сообщают, что они не только получают больше кликов и ответов, но и строят более прочные отношения с целевой аудиторией, ускоряя циклы продаж и быстрее добиваясь желаемых результатов.

Веб-сайт: salesmail.com

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