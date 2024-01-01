Альтернативы - SalesHookup

Instagram

Instagram

instagram.com

Instagram (обычно сокращенно IG или Insta) — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, принадлежащая Facebook, созданная Кевином Систромом и Майком Кригером и первоначально запущенная на iOS в октябре 2010 года. Версия для Android была выпущена в апреле 2012 года, а затем последо...

Facebook

Facebook

facebook.com

Facebook (стилизованный под Facebook) — американская онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния, и флагманская служба одноименной компании Facebook, Inc. Она была основана Марком Цукербергом вместе с другими студентами Гарвардского колледжа и соседя...

X

X

x.com

X, ранее Twitter — это онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, управляемая американской компанией X Corp., преемницей Twitter, Inc. Twitter — это американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как «твиты», и взаимодействуют с ними...

Pinterest

Pinterest

pinterest.com

Pinterest — это американская служба обмена изображениями и социальных сетей, предназначенная для сохранения и обнаружения информации (в частности, «идей») во Всемирной паутине с использованием изображений и, в меньшем масштабе, анимированных GIF-файлов и видео в форме досок для объявлений. Сайт был ...

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально S...

Reddit

Reddit

reddit.com

Reddit (стилизован под логотип Reddit) — американский сайт социальных новостей, рейтингов веб-контента и дискуссионных сайтов. Зарегистрированные участники отправляют на сайт контент, такой как ссылки, текстовые сообщения и изображения, за который затем голосуют другие участники. Сообщения организо...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...

Instapaper

Instapaper

instapaper.com

Instapaper — это служба закладок, которая позволяет сохранять веб-контент, чтобы его можно было «прочитать позже» на другом устройстве, например, на электронном устройстве, смартфоне или планшете. Сервис был основан в 2008 году Марко Арментом и на конец 2011 года насчитывал около 2 миллионов пользов...

Meetup

Meetup

meetup.com

Найдите группы, которые проводят онлайн- или очные мероприятия, и познакомьтесь с людьми в вашем местном сообществе, которые разделяют ваши интересы.

SlideShare

SlideShare

slideshare.net

Находите, делитесь и представляйте презентации и инфографику с крупнейшим в мире профессиональным сообществом по обмену контентом.

Glitch

Glitch

glitch.com

Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.

BuzzFeed

BuzzFeed

buzzfeed.com

В BuzzFeed есть последние новости, актуальные журналистские статьи, викторины, видео, новости о знаменитостях, видеоролики о вкусной еде, рецепты, лайфхаки своими руками и все самые актуальные новости, которыми вы захотите поделиться с друзьями. Авторские права BuzzFeed, Inc. Все права защищены.

LiveJournal

LiveJournal

livejournal.com

Ваша жизнь – лучшая история! Просто начните свой блог сегодня!

Digg

Digg

digg.com

Digg — это домашняя страница в Интернете, на которой представлены лучшие статьи, видеоролики и оригинальный контент, о которых сейчас говорят в сети.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.

MindSumo

MindSumo

mindsumo.com

MindSumo помогает компаниям собирать новые идеи и идеи от более чем 400 000 пользователей. Сообщество MindSumo состоит из более чем 400 000 студентов-миллениалов и представителей поколения Z в некоторых лучших университетах мира. Более 100 компаний из списка Fortune 500 использовали MindSumo для пои...

Social Inviter

Social Inviter

socialinviter.com

Social Inviter позволяет пользователю импортировать контакты, импортировать друзей, отправлять сообщения и публиковать контент в социальных сетях в несколько кликов.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...

CoFoundersLab

CoFoundersLab

cofounderslab.com

CoFoundersLab использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы рекомендовать клиентам лучших кандидатов на пост соучредителя, члена команды или консультанта.

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