SalaryBox

SalaryBox

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: salarybox.in

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Упростите управление персоналом. Познакомьтесь с самой умной системой управления персоналом, позволяющей управлять посещаемостью, расчетом заработной платы, соблюдением требований и многим другим. Salarybox — это приложение для расчета заработной платы для малого бизнеса в Индии.

Веб-сайт: salarybox.in

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