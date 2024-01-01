Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите управление персоналом. Познакомьтесь с самой умной системой управления персоналом, позволяющей управлять посещаемостью, расчетом заработной платы, соблюдением требований и многим другим. Salarybox — это приложение для расчета заработной платы для малого бизнеса в Индии.

Веб-сайт: salarybox.in

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SalaryBox, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.