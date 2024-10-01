Альтернативы - Sage Intacct
Patreon
patreon.com
Patreon — это членская платформа, которая позволяет художникам и создателям легко получать оплату. Тысячи музыкантов, подкастеров, разработчиков видеоигр, создателей комиксов и других зарабатывают на Patreon. Благодаря постоянному финансированию они могут уделять больше времени интерактивному взаимо...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть о...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365 — единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (ранее QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
Procore
procore.com
Строительное программное обеспечение Procore управляет вашими строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до закрытия. Платформа соединяет каждого участника проекта с решениями, созданными специально для отрасли для владельца, генерального подрядчика и специализированного подрядчи...
Deskera
deskera.com
Deskera — это отмеченная наградами интегрированная платформа, которая позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстрее масштабироваться с использованием меньшего количества инструментов. От магазинов повседневного спроса до производственных предприятий сотни тысяч малых и средних предприятий...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счет...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct — это гибкая и масштабируемая финансовая платформа, предоставляющая широкие возможности бухгалтерского учета тысячам компаний по всему миру. Sage Intacct предоставляет любому бухгалтерскому отделу или финансовому отделу ряд основных бухгалтерских приложений, таких как главная книга, кре...
ECOUNT ERP
ecount.com
С 1999 года Ecount Inc. продолжает предлагать одно из самых доступных и настраиваемых облачных решений для планирования ресурсов предприятия (ERP) на рынке. Предоставляя полностью интегрированную и надежную систему управления данными, Ecount ERP помогла более чем 20 000 компаниям малого и среднего б...
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite — это облачное программное обеспечение для управления бизнесом, ориентированное на простоту, функциональность и настройку. Полный контроль над вашими покупками, продажами, запасами, финансами и расходами. Управляйте всей своей повседневной деловой деятельностью в одном месте. Идеально подхо...
Zoho Billing
zoho.com
Программное обеспечение для выставления счетов по подписке, созданное для растущего бизнеса. Управляйте жизненным циклом выставления счетов за подписку вашего клиента от начала до конца. Автоматизируйте регулярное выставление счетов, управляйте подписками, отправляйте профессиональные налоговые сче...
JobTread
jobtread.com
Самый разумный способ управлять своими строительными работами Будьте организованы, завершайте свои проекты вовремя и увеличивайте свою прибыль. JobTread — это комплексное программное обеспечение для управления строительством, которое помогает вам управлять всеми вашими бизнес-процессами, от продаж ...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечи...
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee позволяет компаниям, работающим по подписке, улавливать, сохранять и максимизировать возможности получения дохода за счет автоматического регулярного выставления счетов, управления подписками и анализа доходов. Благодаря полной интеграции с вашим технологическим стеком Chargebee ...
Knowify
knowify.com
Только для коммерческих субподрядчиков и специалистов по ремонту жилых помещений! Работайте эффективно, безбумажно и с лучшим пониманием эффективности работы, чем когда-либо прежде. Предлагает инструменты управления контрактной работой и диспетчеризацией. Синхронизируется с QuickBooks. Возможности: ...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout — это поставщик цифровой коммерции и платежей, который помогает компаниям продавать свои продукты и услуги по нескольким каналам, привлекать клиентов из нескольких точек соприкосновения, увеличивать удержание клиентов и доходов, использовать более разумные варианты оплаты и модели выставле...
SendOwl
sendowl.com
Все, что вам нужно для продажи чего-либо цифрового в любом месте в Интернете — аудиокниги, электронные книги, фотографии, программное обеспечение, членство, билеты на мероприятия, онлайн-курсы и многое другое.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Adapty
adapty.io
Adapty помогает разработчикам мобильных приложений анализировать и увеличивать количество подписок в приложениях, интегрировать покупки в приложениях за несколько часов, а также проводить эксперименты по монетизации быстрее и дешевле. - Тестовые цены на покупки в приложении без релизов приложения. -...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM — это современный пакет программного обеспечения, который помогает управлять деятельностью вашей организации (контакты, поставщики, счета-фактуры, заказы, запасы, повестка дня…). Это пакет программного обеспечения с открытым исходным кодом (написанный на PHP с улучшениями JavaScr...
ChurchTrac
churchtrac.com
Наша страсть – снаряжать церкви для лучшего служения. ChurchTrac — это мощный инструмент, который позволяет вам не отставать от своих членов, улучшать общение и организовывать свою команду и служение. Мы включили все, что вам нужно, включая отслеживание пожертвований, онлайн-пожертвования, регистрац...
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла). Ac...
weclapp
weclapp.com
weclapp — ведущий облачный поставщик программного обеспечения CRM и ERP, предназначенного для малого и среднего бизнеса. Полностью интегрированную систему можно использовать для легкого управления всеми вашими клиентами, проектами, счетами, заказами, товарами, билетами и многим другим. weclapp предл...