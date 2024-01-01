Альтернативы - Sage Accounting
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — канадская многонациональная компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Оттаве, Онтарио. Это также название собственной платформы электронной коммерции для интернет-магазинов и систем розничных точек продаж. Shopify предлагает интернет-магазинам набор услуг, «включая инструмент...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Изр...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Wave
waveapps.com
Wave — компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение для малого бизнеса. Штаб-квартира Wave находится в районе Лесливилл в Торонто, Канада. Первым продуктом компании было бесплатное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, предназначенное для предприятий с чи...
Xero
xero.com
Xero — новозеландская публичная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов ...
WooCommerce
woocommerce.com
Продавайте онлайн с помощью полностью настраиваемой платформы электронной коммерции с открытым исходным кодом, созданной для WordPress.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — компания, занимающаяся облачным программным обеспечением для бухгалтерского учета, базирующаяся в Эдинбурге, Шотландия.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
sevDesk
sevdesk.de
С sevDesk вы можете легко и четко хранить свои документы в цифровом виде. Наше бухгалтерское программное обеспечение автоматически создает для вас счет-фактуру на излишек дохода.
Dukaan
mydukaan.io
Платформа электронной коммерции для растущего бизнеса. Запускайте, масштабируйте и управляйте своим бизнесом с помощью универсальной коммерческой платформы Dukaan.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Crunch
crunch.co.uk
Идеальное сочетание простого программного обеспечения для бухгалтерского учета, консультаций экспертов и отличного обслуживания дипломированных сертифицированных бухгалтеров для фрилансеров, подрядчиков и малого бизнеса.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce содержит все инструменты, необходимые для создания веб-сайта, приема заказов, отслеживания запасов, обработки платежей, управления доставкой, продвижения вашего бренда и анализа ваших данных.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Holded
holded.com
Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом для современных компаний. Увеличьте свои продажи, сократите расходы и сэкономьте время, управляя каждым элементом вашего бизнеса с единой платформы. Holded предоставляет вам все инструменты, необходимые для принятия более эффективных бизне...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — это простое в использовании программное обеспечение для бухгалтерского учета, разработанное специально для владельцев бизнеса и их отделов продаж.
Sellix
sellix.io
Sellix — это самый простой способ продавать цифровые продукты через Интернет. Продавайте программное обеспечение, услуги по требованию и членство за считанные минуты.
Zybra
zybra.in
Быстрое и простое программное обеспечение для учета GST для вашего бизнеса. Самое быстрорастущее бухгалтерское программное обеспечение и приложение в Индии для предприятий ММСП.
TopNotepad
topnotepad.com
Простые онлайн-расценки и программное обеспечение для выставления счетов-фактур для малого бизнеса. Создавайте однозначные котировки, счета-фактуры, регистрируйте расходы, отслеживайте налоговые обязательства.
2Checkout
2checkout.com
Принимайте платежи онлайн в любое время и в любом месте. 2Checkout.com — это служба онлайн-платежей, которая помогает принимать кредитные карты, PayPal и дебетовые карты.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.