SafetyWing

SafetyWing

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: safetywing.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Продукты здравоохранения и страхования для удаленных компаний и удаленных работников по всему миру в качестве замены национальным системам социального обеспечения.

Веб-сайт: safetywing.com

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