Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

SafeChat — это безопасная и безопасная социальная платформа, работающая в соответствии с высокими моральными стандартами: мы ставим людей на первое место.

Веб-сайт: safechat.com

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