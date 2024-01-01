Rvvup — это многоплатежная платформа Payments 3.0, которая обеспечивает новые открытые банковские операции и платежи в цифровой валюте в режиме реального времени, наряду с картами, PayPal, Apple Pay и BNPL — перспективные предприятия с одной простой интеграцией, мгновенными расчетами, повышенной конверсией и более низкими комиссиями.

Веб-сайт: rvvup.com

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