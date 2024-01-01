Альтернативы - Runa HR

Sawayo

sawayo.de

Программное обеспечение Sawayo помогает компаниям выполнять обязательства работодателя и предпринимателя. Этот инструмент позволяет управлять документами с контролем возврата в режиме реального времени и архивированием, защищенным от аудита, юридически совместимым регистрированием рабочего времени с...