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Альтернативы - RudderStack

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...

Segment

Segment

segment.com

Segment.Io, Inc. предлагает интерфейсные решения для прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Мощная платформа для совместной работы, позволяющая командам собирать, систематизировать и анализировать свои данные. Переходите от идеи к реализации за считанные минуты без кода!

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.

Listrak

Listrak

listrak.com

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Хватит создавать свою админ-панель, у нас есть одна для вас Получение панели администратора не должно занимать много времени. Вместо того, чтобы создавать его, Forest Admin создает панель администратора поверх ваших данных за считанные секунды.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Totango

Totango

totango.com

Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Ваше хранилище данных — это источник достоверных данных о клиентах. Hightouch синхронизирует эти данные с инструментами, на которые полагаются ваши бизнес-команды.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services is a market-leading Personalization and Customer Data Platform provider. Our solutions enable brands to recognize users’ behavior across channels, offer personalized recommendations, and activate data in all channels from our Customer Data Platform. Hundreds of ambitious brands alrea...

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

Zeotap CDP is the easy, secure and impactful Customer Data Platform made in Europe for Europe. Zeotap CDP empowers brands to integrate, unify, segment and orchestrate customer data now and in the cookieless future, all while putting consumer privacy and compliance front-and-centre. It offers a simpl...

mParticle AU

mParticle AU

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

mParticle EU

mParticle EU

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

mParticle US

mParticle US

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

mParticle is the largest independent Customer Data Platform. We make it easy to holistically manage customer data along the entire product and customer lifecycle. We support unlimited inputs through SDKs, batch imports and partner feeds, and unlimited outputs to 300+ pre-built integrations. We provi...

Simon Data

Simon Data

simondata.com

Simon Data empowers marketing teams with the only Customer Data Platform (CDP) purpose-built to increase campaign performance through faster, more precise segmentation and personalization. The first CDP built on Snowflake, the Simon Data Platform enables brands to break free from outdated architectu...

Dialog Insight

Dialog Insight

app.dialoginsight.com

Dialog Insight is a customer engagement platform that empowers businesses to generate more customer touchpoints and build brand loyalty through the automation of personalization. The platform features a range of tools for creating and deploying campaigns, as well as analytics and reporting capabilit...

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, устраняя разрозненность и объединяя специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных об у...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.

Retention Science

Retention Science

retentionscience.com

Отмеченная наградами платформа электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта и SMS для автоматизации электронного маркетинга. Продавайте больше онлайн за меньшее время. Запланируйте бесплатную демонстрацию.

Ortto

Ortto

ortto.com

Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.

Amperity

Amperity

amperity.com

Масштабируйте свои инициативы для клиентов. Новый подход Amperity к обработке всех ваших беспорядочных данных о клиентах революционизирует то, как бренды создают восхитительный клиентский опыт.

Census

Census

getcensus.com

Отправляйте данные из своего хранилища данных в свои инструменты продаж, маркетинга, финансов, поддержки и эксплуатации. Никаких инженерных услуг не требуется.

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