Rudaw Media Network — независимая курдская медиа-группа, представляющая свои работы в области аудиовизуальных средств массовой информации (бумажных, аудио, цветных и электронных).

Веб-сайт: rudaw.net

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