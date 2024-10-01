Альтернативы - Rows
Microsoft Excel Online
microsoft.com
Создайте, редактируйте и делитесь электронными таблицами Excel с онлайн -версией Microsoft Excel. Работайте с другими над общими проектами, в режиме реального времени. Microsoft Excel - это таблица, разработанная Microsoft для Windows, MacOS, Android и iOS. Он включает в себя расчет, инструменты дл...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet — это приложение для работы с электронными таблицами, которое предоставляет вам пространство для организации данных, обсуждения отчетов с вашей командой и анализа данных, где бы вы ни находились. Zoho Sheet также предоставляет собственные приложения для iOS и Android, таким образом, не пр...
Quip
quip.com
Quip — это решение для совместной работы в команде, которое сочетает в себе создание и редактирование документов и электронных таблиц с возможностями чата и комментирования, что позволяет командам напрямую общаться о задачах и проектах во время работы над ними. Quip позволяет пользователям совместно...
Grist
getgrist.com
Grist сочетает в себе лучшее из электронных таблиц, баз данных и конструкторов приложений. Используя знакомый интерфейс электронных таблиц, организуйте свою информацию в виде реляционной базы данных и создавайте информационные панели с возможностью перетаскивания за считанные минуты. Получите максим...
Retable
retable.io
Онлайн-таблица без кода для создания совместных онлайн-баз данных. Настраивайте свои таблицы, сотрудничайте и легко управляйте своими данными. Начните бесплатно.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.
TabelloPDF
tabellopdf.com
Скопируйте таблицы PDF в Excel или Google Таблицы. Быстро, точно и безопасно. Хватит тратить время на копирование данных вручную. Начните бесплатно сегодня!
Actiondesk
actiondesk.io
Лучшие инструменты BI в программном обеспечении для работы с электронными таблицами: решение без написания кода для создания отчетов и информационных панелей | Экшндеск.
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ — это инструмент на базе искусственного интеллекта для создания формул в Google Sheets и Microsoft Excel. Создавайте регулярные выражения, VBA и сценарии приложений!
Equals
equals.com
Электронная таблица нового поколения. Equals — это самый быстрый и гибкий способ измерения и составления отчетов о вашем SaaS-бизнесе. Точная автоматизация отчетности. Анализируйте, не выходя из электронной таблицы. На основе оперативных данных из Stripe, Salesforce, Hubspot и вашей базы данных SQL....
Sheetgo
sheetgo.com
Создавайте рабочие процессы из своей электронной таблицы. Избегайте покупки программного обеспечения для любого другого процесса и используйте уже известную технологию. Автоматизируйте передачу данных между электронными таблицами с помощью более 15 функций. Автоматизируйте свои финансы, продажи, мар...
ozma.io
ozma.io
ozma.io — AI CRM и ERP Builder. Улучшите свой рабочий процесс с помощью искусственного интеллекта: системы CRM и ERP, созданные и настроенные для всех ваших потребностей за считанные минуты. Множество функций по доступным ценам — модернизируйте свой бизнес уже сегодня!