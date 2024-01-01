Roopairs

Roopairs

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Веб-сайт: roopairs.com

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Roopairs — единственная современная платформа, созданная для любителей ремонта коммерческих кухонь. Roopairs оптимизирует связь между офисом и полем, предоставляя набор функций для увеличения дохода, который включает в себя: планирование, диспетчеризацию, управление заданиями, фотографии и документы, приложение для выездных технических специалистов, учет рабочего времени, управление оборудованием/гарантиями, закупки. Заказы, инвентаризация, оценка, выставление счетов и многое другое! Roopairs специализируется на компаниях, предоставляющих коммерческие услуги, поскольку мы понимаем, что ваша деятельность отличается от обслуживания жилых помещений. Посетите наш сайт и закажите демо-презентацию.

Веб-сайт: roopairs.com

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