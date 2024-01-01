RoomGPT

RoomGPT

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Веб-сайт: roomgpt.io

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RoomGPT — это платформа для дизайна интерьера на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям виртуально перепроектировать и преобразить любую комнату, используя всего одну фотографию. Ключевые особенности включают в себя: * Измените дизайн своих комнат, загрузив фотографию и поэкспериментировав с различными стилями дизайна и планировкой. Платформа основана на передовых технологиях искусственного интеллекта. * Более 2 миллионов человек использовали RoomGPT, чтобы изменить дизайн своих домов, причем многие хвалят этот инструмент за его простоту использования и эффективность. * Отзывы пользователей показывают, как RoomGPT помогает справиться с нерешительностью при декорировании, позволяет увидеть комнаты в разных темах перед ремонтом и предоставляет отличный «переосмыслитель фотографий комнат» на базе искусственного интеллекта. * Платформа создана Хасаном ([email protected]) и основана на технологиях искусственного интеллекта репликации и байтового масштабирования. * Цель RoomGPT — упростить процесс проектирования интерьера, используя возможности искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли легко экспериментировать с различными стилями дизайна и визуализировать изменения в своих пространствах.

Веб-сайт: roomgpt.io

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