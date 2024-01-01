Roomex — это платформа для путешествий и расходов, созданная для предприятий с мобильной рабочей силой. Наша платформа предлагает самую широкую сеть отелей, отелей типа «постель и завтрак», апартаментов и многого другого, с эксклюзивными тарифами Roomex и вариантами размещения, адаптированными для команд, проектной работы и длительного проживания. Благодаря лидирующему в отрасли рейтингу Net Promoter Score, равному 52, наша преданная своему делу команда службы поддержки клиентов гарантирует, что каждая поездка, забронированная через Roomex, идеально соответствует потребностям наших клиентов. Более того, RoomexPay позволяет предприятиям легко управлять расходами. Благодаря консолидированному выставлению счетов, оплате после оформления заказа и бесплатной отмене Roomex избавляет сотрудников от командировок.

Веб-сайт: roomex.com

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