RocketLit

RocketLit

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: rocketlit.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

RocketLit предоставляет всем учащимся лучший доступ к обучению, а преподавателям — доступ к данным, которые им необходимы для достижения максимальной эффективности.

Веб-сайт: rocketlit.com

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