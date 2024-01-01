rocketAI

rocketAI

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Веб-сайт: rocketai.io

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RocketAI — это SaaS-платформа, которая использует искусственный интеллект для улучшения изображений продуктов и создания новых концепций дизайна для предприятий электронной коммерции. Это позволяет компаниям улучшать изображения своих продуктов с помощью фона и контекста, которые увеличивают конверсию за считанные секунды. RocketAI предоставляет удобный веб-интерфейс для создания и редактирования персонализированных изображений продуктов, создания вариаций продуктов в новых цветах, стилях и размерах, а также улучшения ракурсов изображения, освещения и настроек для повышения конверсии в маркетинге и продажах. Платформа предлагает два плана — Standard и Enterprise — в зависимости от требований бизнеса электронной коммерции. План Standard позволяет использовать до 25 пользовательских моделей с использованием изображений продуктов, а план Enterprise позволяет без ограничений настраивать модели и обеспечивает поддержку нескольких пользователей. С RocketAI компании могут использовать ИИ, чтобы сэкономить часы исследований и времени на разработку, а также ускорить выполнение творческих задач.

Веб-сайт: rocketai.io

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