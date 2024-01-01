RoboHead — это программное решение для управления проектами, предназначенное для специалистов в области маркетинга и творческих профессий, которое помогает командам сосредоточиться на людях, сроках и творческих результатах. В RoboHead есть все, что вам нужно для создания потрясающей работы, в одном месте: графики, бюджеты, результаты, онлайн-проверка, опросы, отчеты, управление активами и многое другое.

Веб-сайт: robohead.net

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