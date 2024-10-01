ROAST

ROAST

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Веб-сайт: roast.dating

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ROAST — это сервис, который предоставляет основанную на данных обратную связь и экспертные советы, чтобы помочь пользователям улучшить свои профили знакомств в таких приложениях, как Tinder, Bumble и Hinge. Цель состоит в том, чтобы помочь пользователям в 10 раз увеличить количество совпадений и найти лучшие совпадения, оптимизировав свой профиль.

Веб-сайт: roast.dating

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