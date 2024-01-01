Альтернативы - Roambee
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense — это платформа Интернета вещей (IoT), созданная для мониторинга безопасности и качества пищевых продуктов в сфере розничной торговли и общественного питания. Платформа OpSense контролирует температуру, влажность, открытые двери, условия отопления, вентиляции и кондиционирования и многое дру...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...