Альтернативы - Roambee

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.

OpSense

OpSense

opsense.com

OpSense — это платформа Интернета вещей (IoT), созданная для мониторинга безопасности и качества пищевых продуктов в сфере розничной торговли и общественного питания. Платформа OpSense контролирует температуру, влажность, открытые двери, условия отопления, вентиляции и кондиционирования и многое дру...

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...

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