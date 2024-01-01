RivetAI — это платформа рабочего процесса на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации процесса подготовки к производству для сценаристов, продюсеров и режиссеров. Он предлагает ряд расширенных функций, позволяющих раскрыть весь потенциал сценариев и помочь в создании отличного контента. Одной из его ключевых особенностей является автоматическое освещение сценария, обеспечивающее подробный анализ сценария, включая краткий логлайн, резюме, конструктивные комментарии, сопоставимые произведения, жанры и рубрику объективной оценки. Платформа также предлагает функцию сводки сценариев, упрощающую сложные повествования за счет создания удобоваримых снимков сценариев, в которых подчеркиваются ключевые моменты сюжета и события. Функция разбивки персонажей RivetAI предоставляет подробные описания и информацию о персонажах, помогая принимать решения о кастинге и развитии персонажей. Инструмент составления бюджета с поддержкой искусственного интеллекта помогает в финансовом планировании, генерируя полную смету бюджета прямо из сценария. Кроме того, на основе сценария можно составить эффективные графики съемок, что оптимизирует распределение ресурсов и сокращает логистические проблемы. Платформа уделяет приоритетное внимание безопасности благодаря новейшим функциям для защиты творческой работы и конфиденциальной информации. Он поддерживает сценарии на нескольких языках, включая, помимо прочего, английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, голландский, арабский, китайский и телугу. Пользователи могут выбирать из различных планов, включая план «Бета», который включает в себя отчеты об освещении на базе искусственного интеллекта, сводки сценариев, таблицы с разбивкой по персонажам, предполагаемую разбивку бюджета, автоматические графики съемок и экспорт всех отчетов в PDF. Платформа также предлагает функции приглашения пользователей и совместной работы над проектами, а также поддержку клиентов. RivetAI стремится раскрыть творческий потенциал, предоставляя инструменты, которые справляются с тяжелой работой, позволяя писателям сосредоточиться на написании, а продюсерам — на создании привлекательного контента.

Веб-сайт: rivetai.com

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