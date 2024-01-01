Rio

Rio

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: riotransfer.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Rio позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюту и стейблкоины менее чем за 5 минут, используя местные способы оплаты в Латинской Америке. Мы создали простые платежные API и iFrame, чтобы компании могли их интегрировать и создавать более качественные и эффективные продукты для пользователей Латинской Америки (например, трансграничные платежи, кошельки, денежные переводы и т. д.).

Веб-сайт: riotransfer.co

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