Rillet — это система учета для компаний-разработчиков программного обеспечения среднего размера. В него встроены выставление счетов, признание доходов (фиксированных и использованных) и ключевые отчеты SaaS, такие как ARR, NRR или отчеты о прибылях и убытках SaaS. Rillet также интегрируется со всем стеком с помощью собственных подключений к Stripe, Salesforce, Hubspot и многим другим по расходам. банк, расчет заработной платы и налоговая сторона.

Веб-сайт: rillet.com

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