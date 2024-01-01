Rillet

Rillet

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Веб-сайт: rillet.com

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Rillet — это система учета для компаний-разработчиков программного обеспечения среднего размера. В него встроены выставление счетов, признание доходов (фиксированных и использованных) и ключевые отчеты SaaS, такие как ARR, NRR или отчеты о прибылях и убытках SaaS. Rillet также интегрируется со всем стеком с помощью собственных подключений к Stripe, Salesforce, Hubspot и многим другим по расходам. банк, расчет заработной платы и налоговая сторона.
Категории:
Business
Бухгалтерское программное обеспечение

Веб-сайт: rillet.com

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