Альтернативы - RightFind

PDF.ai

PDF.ai

pdf.ai

Общайтесь с любыми документами: PDF.ai оживляет ваши документы — от юридических соглашений до финансовых отчетов. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое.

Sider

Sider

sider.ai

Sider 4 предлагает групповой чат с несколькими ботами ИИ, чтобы уменьшить количество ошибок, генерируемых ИИ.

TransferNow

TransferNow

transfernow.net

TransferNow — это самый простой способ отправлять или получать (большие) файлы размером до 100 ГБ за одну передачу.

Diffchecker

Diffchecker

diffchecker.com

Diffchecker сравнит текст, чтобы найти разницу между двумя текстовыми файлами. Просто вставьте файлы и нажмите «Найти разницу»!

Zoho Office Integrator

Zoho Office Integrator

zoho.com

У вас есть приложение. У нас есть редакторы. Ищете редакторов документов, которые помогут воплотить в жизнь вашу следующую большую мечту? Попробуйте Zoho Office Integrator — простой и безопасный способ интегрировать офисные редакторы мирового класса Zoho в ваши веб-приложения.

Parafrasear

Parafrasear

parafrasear.org

Перефразирование текста в Интернете идеально подходит для авторов контента, которым необходимо быстро создать статью, не переписывая все с нуля. Переписывание текстов также полезно для блоггеров, которые хотят убедиться, что они не занимаются плагиатом.

GPTGO

GPTGO

gptgo.ai

GPTGO — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая использует возможности продвинутых языковых моделей, чтобы помочь пользователям генерировать высококачественный и контекстуально релевантный текст. Он оптимизирует процесс создания контента и использует возможности языковых моделей иск...

Cloudlayer

Cloudlayer

cloudlayer.io

Преобразование HTML в PDF. API-интерфейс генератора PDF и изображений, который позволяет использовать возможности HTML. Создавайте динамичные и насыщенные документы, используя знакомые инструменты и платформы.

Snappii

Snappii

snappii.com

Snappii — это облачная платформа для быстрой разработки мобильных приложений, которая позволяет нам проектировать, разрабатывать и развертывать многофункциональные и безопасные бизнес-приложения корпоративного уровня за недели, а не месяцы, если нанять разработчика для написания кода вашего приложен...

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide — это решение для поиска слайдов и библиотеки с надстройкой PowerPoint. Получите доступ ко всем своим слайдам, изображениям и видео, не выходя из PowerPoint. TeamSlide проверяет ваши презентации на предмет контроля версий и сообщает вам, когда есть устаревшие слайды. Легко подключайте Team...

PassKit

PassKit

passkit.com

PassKit позволяет предприятиям любого размера использовать потенциал Apple и Google Wallet. Наше решение состоит из трех основных элементов: 1. Портал PassKit: веб-приложение, служащее вашим командным центром. 2. Расширения и интеграция: от рассылки электронной почты до подключений Zapier — мы обесп...

Binder.so

Binder.so

binder.so

Binder.so — это современная альтернатива Docsend, которая помогает предприятиям безопасно обмениваться документами с помощью отслеживания и аналитики в реальном времени, а также первоклассных функций вместе с бесплатным бессрочным планом. Контроль документов: безопасный обмен документами на основе с...

VerifactAI

VerifactAI

verifactai.app

Проверяйте факты в один клик и повышайте точность своего контента. Создано для авторов контента и маркетологов, которые хотят повысить точность контента без долгих часов ручной проверки фактов.

ScammerBlock

ScammerBlock

scammerblock.com

ScammerBlock — это инновационное решение на базе искусственного интеллекта, предназначенное для защиты людей от спам-звонков и телефонного мошенничества. Наш продвинутый привратник с искусственным интеллектом интеллектуально проверяет входящие вызовы, классифицируя их легитимность и предпринимая соо...

DocPro

DocPro

docpro.com

Получите все необходимые юридические контракты и деловые документы с неограниченным количеством кредитов и пошаговыми руководствами. DocPro экономит ваше время и деньги благодаря более чем 2500+ шаблонам, проверенным юристами, которые легко настраиваются в соответствии с вашими потребностями и защищ...

BuildPrompt

BuildPrompt

buildprompt.ai

BuildPrompt — это интеллектуальный и надежный файловый менеджер, способный перемещаться по файлам PDF и Word, понимать их содержимое и давать четкие объяснения на любом языке, понятном пользователю. Просто загрузите свой файл, независимо от сложности, и BuildPrompt быстро проанализирует и интерпрети...

FragDasPDF

FragDasPDF

fragdaspdf.de

Просто задайте любые вопросы по PDF. От контрактов до финансовых отчетов — FragDasPDF оживляет документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Поговорите со своим PDF-файлом. От договоров до инструкций по эксплуатации. FragDasPDF делает это понятным.

Feedefy

Feedefy

feedefy.com

Самый умный и простой способ собрать отзывы пользователей о вашем продукте. Готово и работает за 30 минут, очень эффективно и супер красиво!

Officeluv

Officeluv

officeluv.com

OfficeLuv создает более счастливые и продуктивные рабочие места, централизуя заказы в офисе через одну платформу. Благодаря десяткам поставщиков и тысячам продуктов OfficeLuv объединяет все ваши заказы, чтобы помочь менеджерам офиса заказывать расходные материалы и продукты, управлять поставщиками, ...

DocsAutomator

DocsAutomator

docsautomator.co

Превратите данные из ваших любимых приложений в файлы PDF и Google Docs — кодирование не требуется. DocsAutomator изначально интегрируется с Airtable, Zapier, Glide, Noloco, ClickUp и многими другими...

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable — это облачный инструмент редактирования документов, который помогает организациям эффективно и безопасно удалять конфиденциальную информацию из документов PDF и других типов файлов. Это решение на базе искусственного интеллекта оптимизирует процесс редактирования, обеспечивая значительну...

DocuHelp

DocuHelp

docuhelp.ai

DocuHelp.ai — это программный инструмент, предназначенный для помощи предприятиям в быстром создании документов профессионального уровня, включая отчеты, предложения, рекламные материалы и многое другое, с упором на точность и эффективное сотрудничество в режиме реального времени. Функции: * Быстро...

Meeting Reminders

Meeting Reminders

meeting-reminders.com

Напоминания о собраниях оповещают участников ваших собраний, когда они не отображаются. Экономьте свое время, отправляя им электронные письма вручную каждый раз, когда они опаздывают. Просто установите надстройку Google в свой Календарь Google, и пусть напоминания о встречах сделают все остальное.

Waitlist

Waitlist

getwaitlist.com

Список ожидания — это инструмент для запуска списков ожидания перед запуском со встроенными рефералами. Позвольте вашим пользователям приглашать своих друзей и подниматься в списке ожидания. Мы предлагаем настраиваемые виджеты без кода и API, настройку электронной почты, интеграцию с другими 5000 пр...

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