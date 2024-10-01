Альтернативы - RightFind
PDF.ai
pdf.ai
Общайтесь с любыми документами: PDF.ai оживляет ваши документы — от юридических соглашений до финансовых отчетов. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое.
Sider
sider.ai
Sider 4 предлагает групповой чат с несколькими ботами ИИ, чтобы уменьшить количество ошибок, генерируемых ИИ.
TransferNow
transfernow.net
TransferNow — это самый простой способ отправлять или получать (большие) файлы размером до 100 ГБ за одну передачу.
Diffchecker
diffchecker.com
Diffchecker сравнит текст, чтобы найти разницу между двумя текстовыми файлами. Просто вставьте файлы и нажмите «Найти разницу»!
Zoho Office Integrator
zoho.com
У вас есть приложение. У нас есть редакторы. Ищете редакторов документов, которые помогут воплотить в жизнь вашу следующую большую мечту? Попробуйте Zoho Office Integrator — простой и безопасный способ интегрировать офисные редакторы мирового класса Zoho в ваши веб-приложения.
Parafrasear
parafrasear.org
Перефразирование текста в Интернете идеально подходит для авторов контента, которым необходимо быстро создать статью, не переписывая все с нуля. Переписывание текстов также полезно для блоггеров, которые хотят убедиться, что они не занимаются плагиатом.
GPTGO
gptgo.ai
GPTGO — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая использует возможности продвинутых языковых моделей, чтобы помочь пользователям генерировать высококачественный и контекстуально релевантный текст. Он оптимизирует процесс создания контента и использует возможности языковых моделей иск...
Cloudlayer
cloudlayer.io
Преобразование HTML в PDF. API-интерфейс генератора PDF и изображений, который позволяет использовать возможности HTML. Создавайте динамичные и насыщенные документы, используя знакомые инструменты и платформы.
Snappii
snappii.com
Snappii — это облачная платформа для быстрой разработки мобильных приложений, которая позволяет нам проектировать, разрабатывать и развертывать многофункциональные и безопасные бизнес-приложения корпоративного уровня за недели, а не месяцы, если нанять разработчика для написания кода вашего приложен...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide — это решение для поиска слайдов и библиотеки с надстройкой PowerPoint. Получите доступ ко всем своим слайдам, изображениям и видео, не выходя из PowerPoint. TeamSlide проверяет ваши презентации на предмет контроля версий и сообщает вам, когда есть устаревшие слайды. Легко подключайте Team...
PassKit
passkit.com
PassKit позволяет предприятиям любого размера использовать потенциал Apple и Google Wallet. Наше решение состоит из трех основных элементов: 1. Портал PassKit: веб-приложение, служащее вашим командным центром. 2. Расширения и интеграция: от рассылки электронной почты до подключений Zapier — мы обесп...
Binder.so
binder.so
Binder.so — это современная альтернатива Docsend, которая помогает предприятиям безопасно обмениваться документами с помощью отслеживания и аналитики в реальном времени, а также первоклассных функций вместе с бесплатным бессрочным планом. Контроль документов: безопасный обмен документами на основе с...
VerifactAI
verifactai.app
Проверяйте факты в один клик и повышайте точность своего контента. Создано для авторов контента и маркетологов, которые хотят повысить точность контента без долгих часов ручной проверки фактов.
ScammerBlock
scammerblock.com
ScammerBlock — это инновационное решение на базе искусственного интеллекта, предназначенное для защиты людей от спам-звонков и телефонного мошенничества. Наш продвинутый привратник с искусственным интеллектом интеллектуально проверяет входящие вызовы, классифицируя их легитимность и предпринимая соо...
DocPro
docpro.com
Получите все необходимые юридические контракты и деловые документы с неограниченным количеством кредитов и пошаговыми руководствами. DocPro экономит ваше время и деньги благодаря более чем 2500+ шаблонам, проверенным юристами, которые легко настраиваются в соответствии с вашими потребностями и защищ...
BuildPrompt
buildprompt.ai
BuildPrompt — это интеллектуальный и надежный файловый менеджер, способный перемещаться по файлам PDF и Word, понимать их содержимое и давать четкие объяснения на любом языке, понятном пользователю. Просто загрузите свой файл, независимо от сложности, и BuildPrompt быстро проанализирует и интерпрети...
FragDasPDF
fragdaspdf.de
Просто задайте любые вопросы по PDF. От контрактов до финансовых отчетов — FragDasPDF оживляет документы. Вы можете задавать вопросы, получать сводки, находить информацию и многое другое. Поговорите со своим PDF-файлом. От договоров до инструкций по эксплуатации. FragDasPDF делает это понятным.
Feedefy
feedefy.com
Самый умный и простой способ собрать отзывы пользователей о вашем продукте. Готово и работает за 30 минут, очень эффективно и супер красиво!
Officeluv
officeluv.com
OfficeLuv создает более счастливые и продуктивные рабочие места, централизуя заказы в офисе через одну платформу. Благодаря десяткам поставщиков и тысячам продуктов OfficeLuv объединяет все ваши заказы, чтобы помочь менеджерам офиса заказывать расходные материалы и продукты, управлять поставщиками, ...
DocsAutomator
docsautomator.co
Превратите данные из ваших любимых приложений в файлы PDF и Google Docs — кодирование не требуется. DocsAutomator изначально интегрируется с Airtable, Zapier, Glide, Noloco, ClickUp и многими другими...
Redactable
redactable.com
Redactable — это облачный инструмент редактирования документов, который помогает организациям эффективно и безопасно удалять конфиденциальную информацию из документов PDF и других типов файлов. Это решение на базе искусственного интеллекта оптимизирует процесс редактирования, обеспечивая значительну...
DocuHelp
docuhelp.ai
DocuHelp.ai — это программный инструмент, предназначенный для помощи предприятиям в быстром создании документов профессионального уровня, включая отчеты, предложения, рекламные материалы и многое другое, с упором на точность и эффективное сотрудничество в режиме реального времени. Функции: * Быстро...
Meeting Reminders
meeting-reminders.com
Напоминания о собраниях оповещают участников ваших собраний, когда они не отображаются. Экономьте свое время, отправляя им электронные письма вручную каждый раз, когда они опаздывают. Просто установите надстройку Google в свой Календарь Google, и пусть напоминания о встречах сделают все остальное.
Waitlist
getwaitlist.com
Список ожидания — это инструмент для запуска списков ожидания перед запуском со встроенными рефералами. Позвольте вашим пользователям приглашать своих друзей и подниматься в списке ожидания. Мы предлагаем настраиваемые виджеты без кода и API, настройку электронной почты, интеграцию с другими 5000 пр...