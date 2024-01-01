RicercaPEC — это онлайн-сервис, который позволяет пользователям быстро и легко находить адреса сертифицированной электронной почты (PEC) предприятий и специалистов в Италии. Она позиционируется как первая технологическая платформа в Италии, посвященная поиску ПЭК. Ключевые особенности и возможности RicercaPEC включают в себя: * Единый поиск PEC: пользователи могут ввести номер плательщика НДС (P.IVA) компании или специалиста, и платформа выполнит поиск и отобразит соответствующий адрес PEC. * Массовый поиск УИК: пользователи могут загрузить CSV-файл, содержащий список номеров НДС, и платформа автоматически найдет и предоставит адреса УИК для всех перечисленных организаций. * История поиска: Зарегистрированные пользователи могут получить доступ и экспортировать свою прошлую историю поиска PEC, что упрощает ведение записей и справку. * Точность: RicercaPEC утверждает, что использует официальные правительственные источники для предоставления точной и актуальной информации PEC компаниям и специалистам в Италии. * Простота и эффективность. Платформа имеет удобный интерфейс и призвана экономить время за счет обеспечения быстрого поиска УИК, как для отдельных, так и для нескольких организаций. Некоторые ключевые преимущества, выделенные RicercaPEC, включают: * Экономия времени: функция поиска платформы разработана так, чтобы быть быстрой и эффективной, особенно для массового поиска. * Комплексный: RicercaPEC утверждает, что обслужил более 1000 клиентов и провел поиск по более чем 5000 адресам PEC за последние 12 месяцев. * Полезно для профессионалов: Платформа предназначена для бухгалтеров, юристов и других специалистов, которым регулярно необходим доступ к информации УИК. RicercaPEC представляет собой специализированную платформу, ориентированную на предоставление пользователям оптимизированного и удобного способа быстрого поиска адресов PEC предприятий и специалистов в Италии, используя официальные источники данных и возможности расширенного поиска.

Веб-сайт: ricercapec.com

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