Альтернативы - RFPIO
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — американская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая программное обеспечение SaaS. Платформа предоставляет программное обеспечение для процессов продаж. PandaDoc базируется в Сан-Франциско, Калифорния, с главными офисами в Минске, Беларусь, и Санкт-Петербурге, Флори...
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает платформу электронной коммерции с полным спектром услуг для компаний, продающих программное обеспечение и другие цифровые онлайн-продукты.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке цен для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Paddle
paddle.com
Помогаем B2B и B2C SaaS увеличить конверсию по всему миру, сократить отток клиентов, обеспечить соответствие требованиям и быстро масштабироваться.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Loopio
loopio.com
Измените процесс ответа на ваше предложение — и дайте волю своему росту. Узнайте, почему более 800 компаний используют Loopio для ответов на RFP, DDQ и анкеты по безопасности.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Quoter — это платформа расчета цены за наличные, которая устраняет разногласия между покупателем и продавцом профессиональных услуг. Обновите свой процесс продаж сегодня.
DigiFabster
digifabster.com
Как программное обеспечение для оценки затрат может повысить продажи вашего станочного цеха с ЧПУ? Предоставление мгновенных онлайн-цен на станки с ЧПУ помогает механическим цехам приспособиться к меняющимся потребностям своих клиентов. Используйте для внутреннего использования, чтобы сократить врем...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Pricer24
pricer24.com
Комплексное решение для дистрибьюторов, продавцов и производителей: контроль рекомендуемой розничной цены, анализ рынка и тенденций, рыночные отчеты, аналитика продуктов, динамическое ценообразование.
Orgzit
orgzit.com
Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.
Zoura
zuora.com
Zuora — лидер в области управления подписками. Создавайте и развивайте свой успешный бизнес по подписке с помощью набора передовых инструментов выставления счетов Zuora.
Stigg
stigg.io
Stigg — это простая в реализации, адаптируемая платформа для управления ценообразованием и упаковкой. Мы устраняем лишнюю сложность и посторонние детали, поэтому реализовать любой тарифный план вы сможете всего за пару минут. Мы позаботились обо всех правильных абстракциях и интеграциях, поэтому вам...
Spresso
spresso.com
Модульные SaaS-решения Spresso, созданные ритейлерами в ответ на реальные проблемы, связанные с ценообразованием, конфиденциальностью данных, LTV клиентов и их оттоком. Аналитика Spresso позволяет извлечь выгоду из ваших данных за счет использования машинного обучения, расширенной аналитики и искусс...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимизируйте ценообразование и рекламные акции с помощью ParityDeals API Наш API предлагает доступ в режиме реального времени к нашей обширной базе данных цен с учетом местоположения, фестивалей и многого другого, что позволяет вам легко улучшить функциональность вашего продукта и предлагает польз...
Competitoor
competitoor.com
Competitoor — сервис ценовой информации. Мы отслеживаем цены ваших конкурентов и помогаем вам определить вашу ценовую стратегию.
Boardfy
boardfy.com
Самая быстрая в мире платформа отслеживания цен и динамического ценообразования Boardfy позволяет вам отслеживать ваших конкурентов или дистрибьюторов, автоматически изменять цены, оптимизировать торговые кампании в Google и многое другое!
ProductEngine
productengine.app
Поделитесь своим прайс-листом в режиме реального времени со всеми заинтересованными сторонами. Используйте ProductEngine, чтобы консолидировать свои цены и начать свой путь к автоматизации бизнеса!
Minderest
minderest.com
Minderest, европейский лидер в области анализа цен и каталогов, более 400 клиентов в более чем 40 странах. Основанная в 2012 году компания Minderest была одной из первых компаний Price Intelligence на рынке. Minderest работает с ритейлерами, которым нужны цены конкурентов, а также с производителями,...
Minoa
minoa.io
Minoa — это платформа создания ценности, базирующаяся в Сан-Франциско, которая помогает командам продаж создавать бизнес-кейсы, повышающие эффективность продаж и заключающие более крупные сделки. Во времена, когда отделы закупок и финансов тщательно изучают все больше сделок, обеспечение окупаемости...
ProPricer
propricer.com
ProPricer — это программное обеспечение для ценообразования предложений, созданное для создания решений, позволяющих максимизировать эффективность и точность при разработке, подаче, оценке, переговорах и аудите цен предложений. ProPricer позволяет государственным подрядчикам быстро и легко создавать...
Togai
togai.com
Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы учета и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — это ваш штаб-квартира по ценообразованию в электронной коммерции. Мы помогаем предприятиям электронной коммерции понять своих конкурентов и использовать цену для повышения эффективности продаж. Наши клиенты доверяют BlackCurve отслеживание цен конкурентов, анализ цен и динамическое цено...
tgndata
tgndata.com
Анализ конкурентных цен tgndata — это комплексный пакет премиум-класса, который охватывает все 4 основных направления онлайн-конкуренции, отслеживая в режиме реального времени рынок электронной коммерции и конкурентов/реселлеров каждой компании. Сегментируйте данные своих конкурентов в подробные диа...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение полити...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor — это платформа оптимизации и анализа, ориентированная на искусственный интеллект, для брендов и продавцов на Amazon, Walmart и электронных торговых площадках. Платформа Feedvisor и команда экспертов предлагают лучшую в своем классе оптимизацию рекламных кампаний, запатентованную технологи...
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры на высшем уровне, чтобы увеличить рост продаж и рентабельность в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на к...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks — это SaaS-инструмент для проектирования ИТ-инфраструктуры и рабочих процессов от различных поставщиков. Мы помогаем системным интеграторам и предприятиям ускорить подготовку решений, сократить затраты и сократить время окупаемости за счет автоматизации рутинных задач по составлению предло...
MiClient
miclient.ai
MiClient предлагает комплексное решение для управления предложениями; от создания предложения до закрытия. Благодаря включению автоматизированного процесса адаптации клиентов обеспечьте более высокий коэффициент конверсии и улучшение качества обслуживания клиентов. Это также поможет вам понять ваши ...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes — это надежный инструмент для ценообразования, который поддерживает все ваши потребности в котировках и выставлении счетов. Создавайте предложения, отслеживайте и отслеживайте изменения предложений, настраивайте макеты, сохраняйте записи контактов, записи компании, устанавливайте повторяющ...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack специально разработан для поставщиков управляемых услуг и торговых посредников в ИТ-индустрии. Наше программное обеспечение CPQ обеспечивает эффективность, последовательность и точность на каждом этапе предпродажного процесса.
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управлять соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ предназначен для обрабатывающей промышленности. Наше программное обеспечение CPQ объединяет процессы продаж и производства и позволяет вашим специалистам по продажам, дилерам и даже клиентам без ошибок настраивать сложные продукты. Elfsquad генерирует безупречный документ с ценами, кото...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress — это веб-приложение SaaS, которое позволяет предприятиям автоматизировать процесс оценки продаж с использованием новейших интернет-технологий. Сотрудники отдела продаж могут легко и быстро создавать более подробные и точные торговые предложения, включающие маркетинговую информацию о п...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
Connectbase
connectbase.com
Мы предоставляем представителям отрасли связи информацию о местоположении и автоматизированные инструменты, которые помогают им заключать больше сделок. Преобразуйте свою сеть покупок и продаж.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...
Apparound
apparound.com
Apparound — это универсальный инструмент продаж, который оцифровывает, ускоряет и управляет всем процессом продаж: от презентации маркетинговых материалов до настройки и сбора заказа. Ключевые особенности Apparound: Обмен контентом: распространяйте маркетинговые материалы в цифровом формате, такие к...
RevOps
revops.io
RevOps — это современная платформа Deal Desk, задача которой проста: дать компаниям возможность создать масштабируемую систему Deal Desk, которая поможет их торговым организациям быстрее заключать больше сделок, унифицировать брендинг, сократить количество ошибок в контрактах и предоставить центра...
vloxq
vloxq.com
Создавайте котировки за считанные минуты с помощью vloxq CPQ! Наше решение полностью настраиваемо и легко развертывается. Пришло время вашим высокопроизводительным торговым представителям перестать тратить время на администрирование продаж и вместо этого сэкономить 90% своего времени за счет автомат...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ — это платформа электронной коммерции B2B, которая оптимизирует ваши продажи. Настройка, цена, предложение (CPQ), чтобы создать более эффективную рабочую среду и наслаждаться приемом заказов, который полностью автоматизирован и адаптирован к вашим потребностям.
MonetizeNow
monetizenow.io
MonetizeNow, основанная в январе 2021 года со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния, представляет собой платформу автоматизации полного цикла доходов, созданную специально для B2B SaaS. Унифицированная платформа котировок (CPQ), выставления счетов и использования MonetizeNow создает оптимизирован...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Миссия Paperless Parts — помочь мастерским, подрядным производителям и компаниям, занимающимся отделкой, улучшить и развивать свой бизнес, предоставляя им самую передовую, безопасную, облачную систему оценки и расценок. Paperless Parts — это платформа для оценки и ценообразования, которая поддержива...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — это адаптивная платформа для расценок, выставления счетов и получения доходов для современных SaaS-компаний. Полностью унифицирован. Никаких бункеров. Нулевая сверка, от котировки до выручки. Subskribe, разработанный в сотрудничестве с некоторыми ведущими мировыми SaaS-компаниями, помога...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
Zendo
getzendo.io
Zendo — это универсальное программное обеспечение для оптимизации продаж услуг, от заказных и продуктовых до подписок. Это помогает предпринимателям и агентствам ускорить свои внутренние процессы с помощью автоматизации. Создавайте свои собственные рабочие процессы, автоматически создавайте счета и ...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Recurrency
recurrency.com
Recurrency легко интегрируется с вашей ERP-системой для автоматизации распределения, оптимизации доходов и поддержания лояльности клиентов.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — единственная в мире масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производства. Ускорьте процесс продаж, заключайте больше сделок и опережайте конкурентов быстрее, чем вы думаете.
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.