Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасами, сторонние онлайн-интеграции и централизованное управление заказами. Rezku оснащен множеством функций, включая рекламные инструменты, которые, как доказано, увеличивают вашу прибыль. С расширенными купонами, льготами лояльности и бонусными баллами, программой подарочных карт и дополнительным приложением для индивидуального заказа для смартфонов. Секретное оружие опытных рестораторов, Rezku создано для решения реальных задач, связанных с управлением любой концепцией бара и ресторана. Резку дает вам беспрецедентную силу и контроль, которые вам просто нужно увидеть и испытать на себе.

Веб-сайт: rezku.com

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