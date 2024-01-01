Альтернативы - RevOptimal

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Являясь мировым лидером в области экспертных решений, мы помогаем профессионалам оказывать глубокое влияние, когда это наиболее важно, в секторах здравоохранения, налогообложения, бухгалтерского учета, финансов и права.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench — крупнейшая в Америке профессиональная бухгалтерская служба для малого бизнеса. Начните бесплатную пробную версию сегодня, и мы будем вести вашу бухгалтерию в течение одного месяца.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...

Zeni

Zeni

zeni.ai

Финансовая команда на базе искусственного интеллекта для стартапов. Получите финансовую информацию в режиме реального времени и получите финансовую команду с полным спектром услуг с помощью интеллектуальных услуг Zeni по ведению бухгалтерского учета, бухгалтерского учета и финансового директора.

Fincent

Fincent

fincent.com

Испытайте бесшовное управление финансами. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

Инструмент финансового прогнозирования, который обеспечивает индивидуальную оценку доходов посредством анализа продаж.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.

LBMC

LBMC

lbmc.com

LBMC — это фирма, предоставляющая профессиональные услуги, которая предлагает бухгалтерские и финансы, человеческие ресурсы, технологии, риски и информационную безопасность, а также консультационные услуги по вопросам благосостояния как предприятиям, так и частным лицам с высоким уровнем дохода. Их ...

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting Corporation является ведущим поставщиком программного обеспечения для аренды и кредитования оборудования, настройки программного обеспечения и консультационных услуг для индустрии финансирования оборудования.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

Каждый день вы инвестируете в то, чтобы сделать мир лучше для себя, своей семьи и своего сообщества. Индивидуально вы вносите значимую разницу. Вместе мы можем стать мощной силой добра.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann — это полностью интегрированная фирма, предоставляющая финансовые услуги, состоящая из CPA и консультантов, консультантов по вопросам благосостояния и корпоративных следователей.

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