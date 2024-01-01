Revoldiv

Revoldiv

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Веб-сайт: revoldiv.com

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Revoldiv — это инструмент на базе искусственного интеллекта, специально разработанный для преобразования аудио- или видеофайлов в текст с впечатляющей точностью. Этот инструмент невероятно полезен для создания транскрипций различных медиафайлов, таких как подкасты, интервью или видеозвонки. Мультимедийное содержимое продолжительностью менее двух часов поддерживается в широко используемых браузерах, таких как Chrome и Firefox. Благодаря мощному искусственному интеллекту Revoldiv распознает речь, аплодисменты и аплодисменты в медиафайлах. Пользователи также могут редактировать текст транскрипции, чтобы соответствующим образом редактировать аудио, что значительно упрощает процесс редактирования. Revoldiv обладает уникальной функциональностью, позволяющей удалять слова-вставки, такие как «хм», «нравится» и «ух», одним щелчком мыши, что делает контент более чистым и четким. Более того, удобные функции позволяют пользователям экспортировать свой контент в несколько форматов, делиться проектами или фрагментами с помощью функции общего доступа, а также создавать главы для упрощения навигации по контенту. Дополнительные возможности распространяются на функции комментирования и обсуждения, позволяя пользователям выражать свои мысли и ответы на платформе. Этот инструмент транскрипции и редактирования также поддерживает медиафайлы через расширение Chrome и облегчает создание аудиограмм. Новые функции, такие как «флаг» и «обнаружение говорящих», добавляют дополнительный уровень полезности и удобства для пользователя. Однако важно отметить, что функции редактирования в настоящее время поддерживаются только на немобильных устройствах.

Веб-сайт: revoldiv.com

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