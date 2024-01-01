Альтернативы - Revizto

AutoCAD Web

autodesk.com

Автокад. В любом месте. Получите быстрый и в любое время доступ к чертежам САПР с помощью веб-приложения AutoCAD. AutoCAD — коммерческое программное обеспечение для автоматизированного проектирования и черчения. AutoCAD, разработанный и продаваемый компанией Autodesk, был впервые выпущен в декабре ...