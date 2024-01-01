Revizto

Revizto

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Веб-сайт: revizto.com

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Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.
Категории:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Веб-сайт: revizto.com

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