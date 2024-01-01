Reviving Mind

Reviving Mind

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Веб-сайт: revivingmind.com

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Решение проблемы одиночества и изоляции для пожилых людей. Борьба с хроническим заболеванием — это процесс изоляции и одиночества, который в конечном итоге снижает приверженность лечению и отрицательно влияет на результаты лечения. Существует более 100 смертельных хронических заболеваний, поскольку каждый второй американец в настоящее время живет как минимум с одним хроническим заболеванием. Прямые затраты системы здравоохранения США составляют более 1 триллиона долларов. Уровень приверженности к терапевтическим программам и лекарствам составляет всего 50%, потому что пациенты чувствуют себя одинокими, изолированными и лишенными поддержки на своем пути к хроническим заболеваниям. Reviving Mind — это внутрисетевой поставщик услуг телемедицины, который улучшает клинические результаты и соблюдение программ для пожилых людей, получающих медицинскую помощь, и населения, получающего медицинскую помощь, страдающего от одиночества и хронических заболеваний. Это достигается с помощью новой запатентованной клинической программы и технологической платформы, которая объединяет виртуальные, частные, курируемые и профессионально возглавляемые группы, которые масштабируются до 8 пациентов, с индивидуальным и целенаправленным коучингом в области медицины образа жизни, который автоматизирован, но управляется лицензированным поставщиком.

Веб-сайт: revivingmind.com

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